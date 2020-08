Carnet : Décès de l’entraîneur algérien Rachid Belhout

Rachid Belhout est décédé à l'âge de 76 ans. L'entraîneur algérien a perdu la vie dimanche dans un accident de circulation survenu non loin de Nancy, a fait savoir l'Excelsior de Virton, où le natif de Sétif avait évolué comme joueur puis comme coach, durant les années 2005-2006. Ses lettres de noblesse, Belhout les avait gagnées en conduisant l'Entente sportive de Sétif au titre de champion d'Algérie en 2007. Il avait également dirigé l’ASO Chlef (2007-2008) et la JS Kabylie (2010-2011), menant les Canaris à la victoire en Coupe d’Algérie 2011, puis le CS Constantine (2014). Passé également par la Libye et la Tunisie, le technicien avait remporté la Coupe nationale avec l'Olympique de Béja.