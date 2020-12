Carlos Queiroz n'est plus sélectionneur de la Colombie

L'ancien entraîneur du Real Madrid et du Portugal, âgé de 67 ans, et la fédération colombienne se sont mis d'accord sur l'arrêt de leur collaboration, a indiqué cette dernière dans un communiqué. Queiroz, arrivé sur le banc des Cafeteros en février 2019, quitte le poste après deux larges défaites en éliminatoires pour le Mondial-2022 au Qatar contre l'Uruguay (3-0) à domicile puis en Equateur (6-1), pire revers en quatre décennies pour la Colombie.

> La Colombie chute encore <

Outre le Real Madrid (2003-2004) et la sélection portugaise (1991-1993 et 2008-2010), Queiroz a été l'entraîneur adjoint d'Alex Ferguson à Manchester United (2002-2003 et 2004-2008) et a dirigé le Sporting Portugal (1993-1996), les Emirats arabes unis (1997-1999) et l'Afrique du Sud (2000-2002). La Colombie n'a pas encore donné le nom de son successeur.