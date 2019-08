Cantona récompensé par l'UEFA

Un titre de plus pour Eric Cantona, qui va recevoir le Prix du Président de l'UEFA. L'ancien international français sera récompensé ce jeudi à Monaco du prix de l'UEFA, en marge du tirage de la phase de poules de la Ligue des champions. Il succédera à David Beckham au palmarès, mais également Raymond Kopa ou encore Johan Cruyff.

L'UEFA a ainsi publié un communiqué pour justifier le choix de l'ancien numéro 7 de Manchester United. "Eric Cantona est récompensé non seulement pour sa carrière de joueur de très haut calibre, mais aussi pour sa personnalité, lui qui a refusé les compromis et a défendu ses valeurs", a expliqué l'instance européenne.

Ce prix mis en place en 1998 a pour but de mettre en avant une personnalité "qui a participé au développement et au succès du football".

Arise, King Eric



Eric Cantona will be the recipient of the 2019 UEFA President’s Award, in recognition of a magnificent playing career and a commitment to social causes like @CommonGoalOrg



Read more https://t.co/yVQmLi6SDF pic.twitter.com/Kj6hRIMZJd