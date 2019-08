Canada: Garde et l'Impact en finale

L'Impact Montréal, entraîné par Rémy Garde, disputera la finale du championnat canadien les 18 et 25 septembre prochains face au Toronto FC, une autre équipe de la MLS.

La formation québécoise a validé sa qualifications aux dépens du Cavalry FC, déjà défait à l'aller (2-0) et que l'Impact a su une nouvelle fois dominer au retour, sur son terrain (0-1) grâce au seul but de la rencontre, inscrit par Anthony Jackson-Hamel sur un corner de l'ancien Grenoblois Saphir Taïder.

