Canada (F) : fin de la grève pour la sélection après la menace d'actions judiciaires

"À moins de six mois du plus grand tournoi de l'histoire du soccer féminin, notre préparation pour la Coupe du monde et le succès futur du programme de l'équipe nationale féminine sont compromis par l'incapacité perpétuelle de Canada Soccer à soutenir ses équipes nationales. Malgré nos succès et nos réalisations historiques depuis plus d'une décennie, on continue de nous dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer adéquatement notre programme". Voici la principale explication de la grève qu'avait engagée la sélection féminine canadienne en quête d'égalité hommes-femmes ce samedi. Ce dimanche, les membres de cette équipe ont finalement renoncé à leur grève après les menaces de "Canada Soccer" de prendre des actions judiciaires.

Elles ont justifié leur arrêt, affirmant que l'entité "Canada Soccer" leur a dit qu'elle considérait qu'elle voyait leur action syndicale comme illégale. Il a ensuite menacé de prendre des mesures juridiques pour les forcer à revenir sur le terrain. Il aurait même parlé de millions d'euros de dommages et intérêts. Si elles ont arrêté leur grève, elles affirment continuer de penser que les coupures budgétaires étaient inacceptables.