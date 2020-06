CAN 2023 :La Côte d'Ivoire fait le point sur les stades

La Côte d'Ivoire s'active pour mettre ses infrastructures sportives à niveau en vue de la CAN 2023. Alors que la crise sanitaire du Covid-19 impacte durement l'économie du pays, l'Office National des Sports (ONS) a fait le point sur l'avancement des chantiers en cours. Dans un long entretien accordé au magazine Bonne Gouvernance Infos, la directrice générale de l'Office, Mariame Koné Yoda, s'est voulue transparente sur les taux d'exécution des divers travaux menés sur les différents complexes. Voici les chiffres qui ont été communiqués : Ebimpé (98%), Yamoussoukro (50%), Bouaké (50%), San Pedro (25%) et Korhogo (20%).

Des travaux ralentis par le Covid-19

« Le faible taux constaté à Korhogo et San Pedro s'explique par le fait que des ouvriers rentrés en Chine pour les fêtes de fin d'année y sont bloqués à cause de la pandémie à coronavirus. Concernant le stade Félix Houphouët-Boigny (photo) à Abidjan, le marché de réhabilitation est en cours d'attribution », a expliqué Mariame Koné Yoda, avant de replacer cet effort entrepris pour la CAN 2023 dans un contexte plus global, avec un « vaste projet de réhabilitation et de construction de plus de 200 complexes sportifs de proximité sur toute l’étendue du territoire national pour le compte du Programme de Réhabilitation, d'Equipement et de Construction d'Infrastructures sportives (PRECIS SPECIAL). »