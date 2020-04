Le report des deux prochaines journées des qualifications de la CAN 2021



Nous avons décidé de reporter les matchs qualificatifs pour la CAN 2021, prévus fin mars. Des Fédérations nous le demandaient et, de toute manière, avec la suspension de nombreuses liaisons aériennes, des joueurs africains confinés en Europe, cette décision s'imposait d’elle-même. La cinquième journée est prévue en juin, il est encore trop tôt pour décider si elle aura lieu, mais il nous reste encore des dates en septembre, octobre et novembre, quitte à repousser la première journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, prévue justement en novembre. A l'heure où je vous parle, la phase finale de la CAN 2021 est toujours fixée à janvier et février prochains.

La date de la reprise des compétitions



Notre volonté, c’est de jouer toutes les compétitions dont, bien sûr, le CHAN. Il est évidemment bien trop tôt pour décider à quel moment en 2020 ou 2021. La seule chose qui semble évidente, c'est que le CHAN ne pourra pas avoir lieu au Cameroun aux mois de juin et juillet, en raison des conditions météorologiques... Les demi-finales des compétitions interclubs sont prévues début mai. Nous nous adapterons en fonction de la situation sanitaire. S'il faut modifier le calendrier, nous le ferons. Tous les jours ou presque, j’ai des échanges avec le secrétariat général de la CAF, avec les Fédérations. Dans tous les cas, nous saurons nous adapter.

L'impact de la crise du Covid-19



Le sport est à l'arrêt. Même si, en cette période très difficile, le football passe au second plan face à l'ampleur de cette crise sanitaire. Reste que, dans notre discipline, nous avons dû prendre certaines décisions qui s'imposaient. D'abord, la commission médicale à la CAF a rendu ses analyses et, plus globalement, nous suivons les instructions de l'Organisation mondiale de la santé.

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo



Bien sûr. Je ne vois pas comment il pouvait en être autrement. Je suis même étonné que cette décision soit intervenue aussi tardivement. Je me souviens encore de certains reproches adressés à la CAF, concernant la question des matchs qualificatifs pour la CAN ou le CHAN, comme quoi nous avions mis trop de temps à annoncer leur report. J'estime au contraire que nous avons vite agi, en prenant en compte toutes les informations dont nous disposions.