Cameroun : Samuel Eto’o candidat à la présidence de la Fédération

Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, cela se précise. Après avoir annoncé le 22 septembre son l'intention de briguer la présidence de la Fécafoot, l'ex-star des Lions Indomptables est passée à l'acte en déposant officiellement sa candidature à Yaoundé, ce mercredi. Au passage, l'ancien pichichi du Barça a assuré que l'équipe sortante lui avait proposé le poste de vice-président, qu'il a refusé.

Un ton ferme et menaçant

« Je serai le prochain président de la Fédération malgré toutes les tricheries », a-t-il lâché devant la presse, avant d'effectuer une franche mise au point. « Je prie le camp d'en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses. Si l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit, et même celle des autres régions, pour les déloger. »

Une institution en pleine crise

Un ton menaçant qui témoigne du contexte de crise autour de l'instance dirigeante du football camerounais. L'élection de l'actuel président, Seidou Mbombo Njoya, avait été annulée à la mi-janvier par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le dirigeant est resté en poste malgré les nombreuses contestations. Sa mission ? Travailler à l'organisation de nouvelles élections. Celles-ci doivent se tenir au mois de décembre, soit quelques semaines avant la phase finale de la CAN, que le Cameroun accueillera du 9 janvier au 7 février 2022.