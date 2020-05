Cameroun : La saison arrêtée, PWD Bamenda titré pour la première fois

Le coronavirus aura eu raison des espoirs de reprise des compétitions au Cameroun. Réuni mardi en visioconférence, le comité exécutif de la Fécafoot a décidé d'arrêter définitivement les deux divisions professionnelles ainsi que le championnat féminin. La décision, prise après concertation avec les représentants des clubs et des footballeurs, tient compte des recommandations de la commission médicale de l'instance.

A situation inédite, champion inédit : PWD de Bamenda, leader au classement de l’Elite One au moment de l'interruption, est déclaré champion et représentera le pays en Ligue des Champions. Astres de Douala est le vainqueur de l’Elite Two et Louves empoche le championnat féminin. Il n'y aura en revanche aucune relégation à l'issue de cet exercice inachevé. Pour rappel, le Cameroun déplore à ce jour 2579 cas de Covid-19 pour 114 décès.