Cameroun : Eto’o réussit sa médiation

Après l'irritation, l'apaisement. Tancé vertement par le gouvernement la semaine passée, Samuel Eto'o a montré qu'il avait de la ressource. Le président de la Fédération camerounaise avait convoqué ce jeudi les membres de l’Assemblée générale de 2009 de l’instance qu’il dirige. Un enjeu de taille, puisque la Fécafoot est paralysée depuis une bonne dizaine d’années par des divisions et des recours devant les juridictions administratives et sportives.

Les procédures abandonnées ?

Cette médiation a porté ses premiers fruits. Les membres de l'AG de 2009 qui avaient répondu présent (ce n'était pas le cas d'Abdouraman Hamadou, cheville ouvrière de la contestation, ndlr) ont décidé d’accompagner le président Eto'o dans sa politique "d’apaisement, de réconciliation et de réforme" du football camerounais, annonce un communiqué. Ce dernier annonce aussi leur décision de se désolidariser de toutes les procédures en cours devant les juridictions nationales et internationales. Samuel Eto'o sort donc renforcé de ce rendez-vous, un temps repoussé en raison de l’organisation par le pays de la 33e édition de la CAN.