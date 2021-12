Eto'o : « L'un de mes plus grands moments de fierté »

L'attente fut longue, la joie a été d'autant plus explosive :(Fécafoot). L'ancienne star des Lions Indomptables a obtenu 43 voix contre 31 à son dernier rival,, élu en 2018, mais dont l'élection, contestée par plusieurs acteurs de football camerounais, avait été annulée à la mi-janvier par le Tribunal arbitral du sport. Après plusieurs heures de tension, les résultats ont été proclamés en début d'après-midi.Retransmis en direct à la télévision, ce moment restera comme l'épilogue d'uneet marquée par un intense lobbying des candidats afin de convaincre les délégués, représentant les différentes « familles » d'un football camerounais fracturé, dont Samuel Eto'o est désormais le garant de l'unité., dans la peau d'un haut dirigeant. « Je me souviendrai toujours d'aujourd'hui comme de, a tweeté Samuel Eto'o dans les minutes suivant sa victoire. Je suis profondément reconnaissant d'avoir été élu nouveau président de la Fécafoot. Chaque vote représente l'énergie et l'ambition de notre famille du football pour amener notre sport bien-aimé à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. »au Cameroun, le pays des Lions Indomptables attend désormais avec curiosité les premières décisions du nouveau patron de son sport roi : le football.