CAF : Le président de la Fédération tunisienne avance ses pions

Ahmad Ahmad se succèdera-t-il à lui-même ? En attendant que le dirigeant malgache se prononce à ce sujet, l'élection du président de la CAF, programmée en 2021, alimente la chronique. Même si nul ne s'est encore déclaré officiellement, des noms ont commencé à circuler, comme celui du Sénégalais Augustin Senghor, du Congolais Constant Omari, du Mauritanien Ahmed Yahya ou encore des Tunisiens Tarek Bouchamaoui et Wadii Jarii. Président de la Fédération tunisienne de football (FTF), ce dernier n'exclut pas de solliciter les suffrages. "Il va déposer sa candidature après avoir coordonné avec certains présidents de fédération du continent africain, a déclaré à l'Agence de presse sénégalaise (APS) Kaïs Reguez, chef du département des médias et de la communication de la FTF. Il sent qu’il peut donner son apport au football africain. Quel que soit le candidat tunisien, il se présentera après coordination entre toutes les parties concernées."