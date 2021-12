CAF : La Super Coupe le 22 décembre à Doha

Doha reste la terre d'accueil de la Super Coupe de la CAF. L'instance annonce ce jeudi que le match entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de la Confédération aura lieu le 22 décembre dans la capitale qatarie. "L'heure du coup d’envoi et le lieu de la rencontre seront communiqués ultérieurement", lit-on.

Le match opposera Al-Ahly, double champion d'Afrique en titre et détenteur de la Super Coupe, au Raja Casablanca et son nouveau coach, Marc Wilmots. Depuis 3 saisons, la Super Coupe de la CAF se tient à Doha à la suite d'un accord signé entre le géant pays du Golfe et la Confédération africaine de football.