CAF Awards : Mané, le Sénégal, Regragui… La première liste des nommés

La CAF a publié la première liste des nominés pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront le 21 juillet prochain à Rabat (Maroc), en marge de la CAN féminine prévue du 2 au 23 juillet. Si les nommées pour les catégories féminines seront annoncées le 5 juillet, le voile est donc levé pour les distinctions suivantes : joueur de l'année (le Sénégalais Sadio Mané est le grandissime favori à sa propre succession), joueur interclubs de l'année, destiné à récompenser les éléments ayant brillé en Coupes d'Afrique, jeune joueur de l'année, équipe nationale de l'année et club de l'année. Un panel composé d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes a établi les listes que vous découvrez ci-dessous en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.

Joueur de l'année (hommes) :

Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)



Bertrand Traoré (Burkina Faso & Aston Villa)



Blati Touré (Burkina Faso & Pyramids)



Edmond Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen)



André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Naples)



Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon)



Vincent Aboubacar (Cameroun & Al-Nassr)



Youssouf M'Changama (Comores & Guingamp)



Franck Kessié (Côte d'Ivoire & AC Milan)



Sebastien Haller (Côte d'Ivoire & Ajax)



Mohamed Abdelmonem (Égypte & Al-Ahly)



Mohamed Elneny (Égypte & Arsenal)



Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)



Mohamed El Shenawy (Égypte & Al-Ahly)



Musa Barrow (Gambie & Bologne)



Naby Keita (Guinée & Liverpool)



Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)



Hamari Traoré (Mali & Rennes)



Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur)



Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain)



Sofiane Boufal (Maroc & Angers)



Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club)



Yassine Bounou (Maroc & Séville)



Moses Simon (Nigeria & Nantes)



Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)



Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples)



Nampalys Mendy (Sénégal & Leicester City)



Sadio Mané (Sénégal & Bayern Munich)



Saliou Ciss (Sénégal & Nancy)



Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)



🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1

30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑

Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Joueur interclubs de l'année (hommes) :

Bandile Shandu (Orlando Pirates)



Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns)



Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates)



Riad Benayad (ES Sétif)



Tiago Azulao (Petro Atletico)



Karim Konaté (ASEC Mimomas)



Ali Maaloul (Al- Ahly)



Aliou Dieng (Al-Ahly)



Mohamed El Shenawy (Al-Ahly)



Mohamed Sherif (Al-Ahly)



Percy Tau (Al-Ahly)



Morlaye Sylla (Horoya)



Achraf Dari (Wydad Athletic Club)



Yahya Jabrane (Wydad Athletic Club)



Zouhair El Moutaraji (Wydad Athletic Club)



Mouhcine Moutouali (Raja Club Athletic)



Issoufou Dayo (RS Berkane)



Youssou El Fahli (RS Berkane)



Victorien Adebayor (Union Sportive Gendarmerie Nationale)



Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Sportive de Tunis)



They delivered some incredible performances throughout the season! 🤩

The nominated players for the #CAFAwards2022 Interclub Player of the Year! ✨ pic.twitter.com/d4wnMlFmUp

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Jeune joueur de l'année (hommes) :

Dango Ouattara (Burkina Faso & Lorient)



Karim Konaté (Côte d'Ivoire & ASEC/RB Salzburg)



Jesus Owono (Guinée équatoriale & Alaves)



James Gomez (Gambie & AC Horsens)



Kamaldeen Sulemana (Ghana & Rennes)



Ilaix Moriba Kourouma (Guinée & Valence)



El Bilal Touré (Mali & Reims)



Akinkunmi Amoo (Nigeria & FC Copenhagen)



Pape Matar Sarr (Sénégal & Metz)



Hannibal Mejbri (Tunisie & Manchester United)



Africa, the talent machine! 🌟

🔟 players compete for the #CAFAwards2022 Young Player of the Year award 🌍

Who are your favourites? 🏆 pic.twitter.com/hfJ716I4eH

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Entraîneur de l'année (hommes) :

Mandla Ncikazi (Orlando Pirates)



Kamou Malo (Burkina Faso)



Amir Abdou (Comores)



Carlos Quieroz (Égypte)



Pitso Mosimane (Al-Ahly)



Tom Saintfiet (Gambie)



Florent Ibenge (RS Berkane)



Vahid Halilhodzic (Maroc)



Walid Regragui (Wydad Athletic Club)



Aliou Cissé (Sénégal)



🔟 coaches have been nominated for the #CAFAwards2022 Coach of the Year! 👇

Who will be taking the award home on the 21st of July? pic.twitter.com/gPqeXPrAoO

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Equipe nationale de l'année (hommes) :

Burkina Faso



Cameroun



Comores



Égypte



Guinée équatoriale



Gambie



Mali



Maroc



Sénégal



Tunisie



African International football deliverers as usual 👌

The 🔟 National Teams competing to be named the #CAFAwards2022 National Team of the year! 🌍 pic.twitter.com/j0PRDzu7mg

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Club de l'année (hommes) :

Orlando Pirates (Afrique du Sud)



ES Sétif (Algérie)



Petro Atletico (Angola)



TP Mazembe (RD Congo)



Al-Ahly (Égypte)



Ahli Tripoli (Libye)



Al-Ittihad (Libye)



Raja Club Athletic (Maroc)



RS Berkane (Maroc)



Wydad Athletic Club (Maroc)



An eventful season of African club football! ⚽

The teams contending to be named the #CAFAwards2022 Club of the Year! 👑

Who will pick up the award? 🏆 pic.twitter.com/3amFITmzVQ

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Pour ces trophées qui font leur retour après deux années d'interruption, les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs