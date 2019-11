CAF Awards 2019 : Les nommés pour le joueur africain de l'année, avec Choupo-Moting !

La Confédération africaine de football a communiqué dimanche la liste des nominés pour la 28eme édition des CAF Awards, la cérémonie annuelle de remise des récompenses du football africain, qui aura lieu le 7 janvier 2020 à Hurghada, en Egypte. Etablie par un panel de professionnels issus des médias et du milieu du football, la liste voit cette année le retour du prix du joueur local de l'année, sous la forme d'un "prix du Joueur Africain Interclubs de l’Année", réservé aux acteurs majeurs des compétitions interclubs de la CAF.

Avec quatre nommés sur vingt, l'Espérance de Tunis, double tenante de la Ligue des Champions, est l'équipe la mieux représentée pour le trophée en question. Deux d'entre eux (Belaïli et Khenissi) figurent également parmi les trente en course pour la récompense suprême remise au joueur africain de l'année, détenue par Mohamed Salah (Liverpool). Eric Maxim Choupo-Moting est présent à la stupeur générale dans cette liste riche en "top players". Pour le reste, on ne voit pas trop comment les trophées remis à l'équipe et à l'entraîneur de l'année pourraient échapper à l'Algérie et à Djamel Belmadi.

Tous les nommés, catégorie par catégorie

● Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)● André Onana (Cameroun & Ajax Amsterdam)● Baghdad Bounedjah (Algérie & Al-Sadd)● Carolus Andriamatsinoro (Madagascar & Al-Adalah)● Denis Onyango (Ouganda & Mamelodi Sundowns)● Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun & Paris Saint-Germain)● Ferjani Sassi(Tunisie & Zamalek)● Hakim Ziyech (Maroc & Ajax Amsterdam)● Idrissa Gueye (Sénégal & Paris Saint-Germain)● Ismail Bennacer (Algérie & Milan AC)● Jordan Ayew (Ghana & Crystal Palace)● Kalidou Koulibaly (Sénégal & Napoli)● Kodjo Fo Doh Laba (Togo & Al-Aïn)● Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Egypte & Aston Villa)● Mbwana Samatta (Tanzanie & Genk)● Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)● Moussa Marega (Mali & Porto)● Naby Keita (Guinée & Liverpool)● Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire & Arsenal)● Odion Ighalo (Nigeria & Shanghai Shenhua)● Percy Tau (Afrique du Sud & FC Bruges)● Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)● Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)● Sadio Mané (Sénégal & Liverpool)● Taha Yassine Khenissi (Tunisie & Espérance)● Thomas Teye Partey (Ghana & Atletico Madrid)● Victor Osimhen (Nigeria & Lille)● Wilfred Ndidi (Nigeria & Leicester City)● Wilfried Zaha (Côte d'Ivoire & Crystal Palace)● Youcef Belaïli (Algérie & Ahli Jeddah)● Ajara Nchout (Cameroun & Valerenga FD )● Ange N'Guessan (Côte d'Ivoire & Tenerife)● Asisat Oshoala (Nigeria & FC Barcelone)● Chiamaka Nnadozie (Nigeria & Rivers Angels)● Elizabeth Addo (Ghana & Jiangsu Suning)● Gabrielle Onguene (Cameroun & CSKA Moscou)● Refiloe Jane (Afrique du Sud & Milan AC)● Tabitha Chawinga (Malawi & Jiangsu Suning)● Thembi Kgatlana (Afrique du Sud & Beijing Phoenix FC)● Uchenna Kanu (Nigeria & Southeastern Fire)● Ali Maaloul (Tunisie & Al-Ahly)● Anice Badri (Tunisie & Espérance)● Denis Onyango (Ouganda & Mamelodi Sundowns)● Emmanuel Okwi (Ouganda & Simba)● Ferjani Sassi (Tunisie & Zamalek)● Fousseny Coulibaly (Côte d'Ivoire & Espérance)● Franck Kom (Cameroun & Espérance)● Herenilson (Angola & Petro de Luanda)● Ismail El Haddad (Maroc & Wydad Casablanca)● Jean-Marc Makusu (RD Congo & AS Vita Club)● Kodjo Fo Doh Laba (Togo & RS Berkane / Al-Aïn)● Mahmoud Alaa (Egypte & Zamalek)● Meddie Kagere (Rwanda & Simba)● Meschack Elia (RD Congo & TP Mazembe)● Taha Yassine Khenissi (Tunisie & Espérance)● Tarek Hamed (Egypte & Zamalek)● Themba Zwane (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)● Trésor Mputu (RD Congo & TP Mazembe)● Walid El Karti (Maroc & Wydad Casablanca)● Youcef Belaïli (Algérie & Espérance/ Ahli Jeddah)● Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)● Amadou Haïdara (Mali & RB Leipzig)● Amadou Sagna (Sénégal & FC Bruges)● Enock Mwepu (Zambie & Red Bull Salzbourg)● Ismaïla Sarr (Sénégal & Watford)● Krépin Diatta (Sénégal & FC Bruges)● Moussa Djenepo (Mali & Southampton)● Moussa Ndiaye (Sénégal & Excellence Foot)● Musa Barrow (Gambie & Atalanta)● Osvaldo Pedro Capemba "Capita" (Angola & Primeiro de Agosto)● Patson Daka (Zambie & Red Bull Salzbourg)● Samuel Chukwueze (Nigeria & Villarreal)● Sekou Koita (Mali & Red Bull Salzbourg)● Steve Regis Mvoue (Cameroun & AS Azur Star)● Victor Osimhen (Nigeria & Lille)● Zito Luvumbo (Angola & Primeiro de Agosto)● Aliou Cissé (Sénégal & Sénégal)● Christian Gross (Suisse & Zamalek)● Corentin Martins (France & Mauritanie)● Djamel Belmadi (Algérie & Algérie)● Faouzi Benzarti (Tunisie & Wydad Casablanca)● Gernot Rohr (Allemagne & Nigeria)● Mouine Chaâbani (Tunisie & Espérance)● Mounir Jaouani (Maroc & RS Berkane)● Nicolas Dupuis (France & Madagascar)● Pitso Mosimane (Afrique du Sud & Mamelodi Sundowns)● Alain Djeumfa (Cameroun)● Bruce Mwape (Zambie)● Clémentine Touré (Côte d'Ivoire)● Desiree Ellis (Afrique du Sud)● David Ouma (Kenya)● Thomas Dennerby (Nigeria)● Algérie● Madagascar● Nigeria● Sénégal● Tunisie● Cameroun● Côte d'Ivoire● Kenya● Nigeria● Afrique du Sud● Zambie