Burkina Faso : Un duo en attendant le successeur de Malo ?

Les choses évoluent au Burkina Faso, une dizaine de jours après l'annonce de la no-reconduction du sélectionneur Kamou Malo, en fin de contrat le 28 de ce mois. Réuni mardi, le comité exécutif de la Fédération burkinabè de football a été particulièrement houleux. Moins d'une heure après le début des discussions, 10 des 18 membres présents (sur les 21 qui composent l'organe de délibération, ndlr) ont quitté la salle, contestant les délais de convocation et le temps imparti aux débats (trop bref selon eux).

Un duo de locaux pour faire l'intérim ?

Selon le très bien informé journaliste Billa Moussavou, on s'oriente vers la nomination d'un duo de techniciens locaux pour diriger les Etalons au mois de juin. Les deux matchs amicaux, prévus face au Kosovo et à la Belgique, verraient s'installer sur le banc un binôme constitué de Oscar Barro et de Firmin Sanou, adjoint sortant. Un appel à candidatures pour le recrutement d'un sélectionneur permanent serait lancé en parallèle. Affaire à suivre.