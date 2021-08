Le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, a communiqué mardi la liste des 27 joueurs convoqués pour aller défier le Niger, le 2 septembre prochain, et recevoir l'Algérie, le 7 septembre, dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.







Pour ces deux rencontres, les Étalons seront privés de quatre cadres : le défenseur Edmond Tapsoba (Bayer Leverksuen) et les milieux de terrain Charles Kaboré (sans club), Alain Traoré (RS Berkane) et Bertrand Traoré (Aston Villa).