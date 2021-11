Bundesliga - Nkunku, aussi décisif que Mbappé !

Buteur contre le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, Christopher Nkunku a pris une autre dimension depuis son arrivée en Allemagne. Le titi parisien, pur produit de l’académie du Paris Saint-Germain, a su franchir un cap sous les couleurs du RB Leipzig, où sa qualité de frappe et son style de milieu box to box font des étincelles. Une statistique précise dit tout de son influence.

Nkunku dans la même cour que Mbappé et Haaland statistiquement !

Depuis le début de saison, Christopher Nkunku a été aussi décisif qu’un certain Kylian Mbappé, toutes compétitions confondues, avec son club. Le milieu de terrain français du RB Leipzig a inscrit 11 buts et distillé 7 passes décisives, là où, curieusement, le champion du monde a score à 7 reprises et offert 11 dernières passes. Nkunku fait même mieux que Erling Haaland, qui cumule 13 buts et 4 passes décisives avec le Borussia Dortmund. Nul doute que ce rendement lui permet déjà de frapper à la porte de l’équipe de France A.