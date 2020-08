Bubka, Gatlin, Pellegrini, Lambrecht : Les 5 août qui ont marqué l'histoire du sport

Évènements

1991 : Sergueï Bubka améliore son record du monde à la perche



6,10m, c'est le nouveau record du monde de saut à la perche établi par Sergueï Bubka à Malmö, le 5 août 1991. Si la marque peut paraître anodine au regard du record actuel - Armand Duplantis avec 6,18m à Glasgow en février 2020 - il faut tout de même rappeler que Sergueï Bubka s'est lancé en 1984 avec une première marque à... 5,85m. Au total, l'Ukrainien a amélioré à dix-sept reprises son propre record du monde, portant le dernier à 6,14 m, battu par le Français Renaud Lavillenie en 2014 à Donetsk sous ses yeux.



2017 : Justin Gatlin détrône Usain Bolt



Lors des championnats du monde d'athlétisme de Londres, il règne un parfum de nostalgie en début de soirée. Usain Bolt prend part au dernier 100m de sa carrière, lui qui a longtemps régné en patron sur la discipline. Quelques noms peuvent lui disputer la dernière victoire sur cette distance mythique comme Gatlin, Coleman ou le Français Jimmy Vicaut. Usain Bolt s'élance difficilement des starting-blocks et entame une remontée dont lui seul a le secret. Problème : face à lui, le vieux briscard Justin Gatlin (USA, 35 ans) et la future nouvelle star Christian Coleman (USA, 24 ans) sont plus rapides et réalisent une course d'anthologie. Malgré ses 9''95 et la meilleure performance de sa saison, Bolt s'incline devant Gatlin (9''92) et Coleman (9''94).

Naissances

Patrick Ewing (basketball) né en 1962



Le pivot de 2,13m, entré au Hall of Fame en 2008, fête son anniversaire en ce jour. Le basketteur, élu meilleur rookie NBA en 1986, a joué quinze saisons pour les New York Knicks. Le premier choix de la draft 1985 a été finaliste NBA à deux reprises (1994 et 1999) et onze fois All-Star. Celui qui a terminé sa carrière chez les Orlando Magic en 2002 a remporté deux titres olympiques (en 1984 et 1992) avec le Team USA.



Salomon Kalou (football) né en 1985



Après ses débuts à Feyenoord Rotterdam, l'Ivoirien s'engage lors de la saison 2006-2007 avec Chelsea où il remporte le championnat (2010), la Ligue des Champions (2012) et notamment la Coupe d'Angleterre à trois reprises (2007, 2010, 2012). Ensuite, Salomon Kalou s'engage en France, à Lille plus précisément, pour deux saisons où il marque respectivement 15 et 16 buts. En parallèle, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, l'année où il rejoint le Hertha Berlin. Récemment, l'attaquant de 35 ans a été suspendu par son club suite à la publication d'une vidéo polémique au sujet du coronavirus. L'ancien Blues aux 97 sélections avec les Éléphants s'est engagé libre à Botafogo au Brésil en juillet dernier.



Federica Pellegrini (natation) née en 1988



La nageuse italienne a fait part il y a quelques mois de sa volonté de poursuivre sa carrière jusqu'aux Jeux Olympiques à Tokyo. À pourtant 32 ans, celle qui a été sous les ordres d'un certain Philippe Lucas ne manque pas de titres à son palmarès. Championne olympique du 200m en 2008, Pellegrini possède également quatre titres mondiaux sur cette distance et deux titres sur 400m. Elle détient toujours le record du 200m nage libre en 1'52''98.



Patrick Reed (golf) né en 1990



Patrick Reed est un golfeur américain qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem lors du Masters d'Augusta en 2018 avec une carte de 69 puis une de 66 et une de 67 lors des trois premiers tours. Le Texan de 30 ans a également été vice-champion de l'USPGA en 2017 et occupe actuellement la 8eme place au rang mondial.

Décès

Bjorg Lambrecht (cyclisme) en 2019



Le coureur belge de l'équipe Lotto-Soudal a chuté brutalement lors de la troisième étape du Tour de Pologne l'an dernier. Au 48eme kilomètre de la course, le natif de Gand, alors âgé de 22 ans, a heurté une structure en béton sur le côté de la route. Son état n'avait pas pu permettre un héliportage et les médecins n'ont pu que constater son décès à son arrivée à l'hôpital de Rybnik. Bjorg Lambrecht avait pourtant un bel avenir devant lui et ses récents résultats (2eme du Tour de l'Avenir en 2017, 4eme de la Flèche Wallonne et 6eme de l'Amstel Gold Race en 2019) pouvaient présager une belle carrière.