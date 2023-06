Brice Samba : “si c’est cadré, ça peut faire ficelle”

Son premier match est réussi en bleu, ou du moins il n’est pas raté. Brice Samba n’a pas eu grand chose à faire dans la victoire des Bleus (3-0) face à Gibraltar. Le portier signe un clean sheet pour sa première sélection même s’il s’est fait peur sur une occasion de Gibraltar en première période.

Brice Samba, gardien de l’équipe de France s’est exprimé au micro de la chaîne L’Equipe :

« Beaucoup de joie et de fierté. Enfin, je suis international français et c’est bien. Je suis très content. On n’a pas le temps de réaliser sur le terrain, on essaye de rester focus. Comme on a pu voir le lob, y a tellement de choses imprévisibles. Je me suis battu avec ma tête pour rester concentré. Sueur froide sur le lob ? Si c’est cadré, ça peut faire ficelle. C’est bien pour nous qu’il ne l’ait pas mis. La victoire aurait pu être plus large ? Oui, mais on est tombés sur un terrain sec, ils n’ont pas arrosé et nous on a des joueurs mobiles et techniques. On va retenir l’essentiel ».