Dans une interview publiée samedi par The Guardian, Ronaldo a été interrogé sur un débat récurrent dans le monde du football. Avec des questions comme "Quels sont les meilleurs joueurs de l'histoire ?" ou "Messi ou Maradona ?"



L'ancien attaquant du Brésil, champion du monde en 1994 et 2002 (*), a bien voulu jouer le jeu auprès du média britannique : "Je pense qu'il y a un groupe très, très spécial où vous avez Diego (Maradona), Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten et Ronaldinho."

Zidane et CR7 oubliés

Intégrerait-il ce club très fermé ? Il Fenomeno préfère laisser les supporters le dire. "Laissez-les en débattre dans les bars. Mais vous ne pouvez pas les classer, vous ne pouvez pas comparer les générations."



Il n'aura pas échappé à certains que Zinédine Zidane ou Cristiano Ronaldo ne figurent pas dans la liste de l'ancienne vedette du PSV Eindhoven, du FC Barcelone, de l'Inter et du Real Madrid.



* : En 1994, Ronaldo est sacré bien que n'ayant pas disputé une seule minute de jeu.