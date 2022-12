Brésil : Pelé continue son combat, sa fille donne de ses nouvelles

Le "Roi" Pelé continue de mener le combat afin de rester en vie. Le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), admis dans un hôpital de São Paulo depuis près d'un mois, se bat contre un cancer du colon qu'il a depuis 2021 et il vient de passer le réveillon de Noël sur son lit d'hôpital. Mais Pelé a été rejoint par ses enfants, tous présents pour le soutenir dans le match le plus difficile de sa vie. Et sa fille Kely Nascimento a donné des nouvelles de son père ce lundi sur les réseaux sociaux, écrivant : "Une nuit de plus avec toi". Une phrase simple mais qui permet de comprendre que Pelé est toujours en vie.

Pelé continue de mener le combat

Car l'ancien artificier brésilien est dans un état qui semble se dégrader au fil des derniers jours. Dans le dernier bulletin communiqué par ses médecins mercredi dernier, on apprenait la "progression" de son cancer ainsi qu'une "insuffisance rénale et cardiaque". Mais depuis, les médecins n'ont plus communiqué précisément sur l'état de santé de l'ancien international brésilien. Cependant, sa fille a tenu à remercier le personnel hospitalier ainsi que les fans du monde entier pour les marques d'affection envoyées à son père. "Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rires et beaucoup de passion, aujourd'hui et toujours, pour vous tous", a-t-elle écrit, remerciant tout le monde pour la force transmise à son père. Ce dernier continue de tout donner pour vaincre ce cancer et le Brésil ainsi que les fans de football du monde entier espèrent voir sortir Pelé au plus vite de l'hôpital.