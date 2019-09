Brésil: Bientôt un nouveau stade pour l'Atlético Mineiro ?

L'Atlético Mineiro peut se réjouir, son nouveau stade pourrait bientôt voir le jour.

Le projet de créer une enceinte de 47 000 places a été voté par le conseil municipal de la ville de Belo Horizonte. Le projet serait estimé à 111 millions d'euros (500 millions de reals brésiliens), et prendrait 30 mois à sortir de terre. Un projet ambitieux, qui permettrait à l'ancien club de Ronaldinho de doubler sa capacité (23 000 actuellement). Il ne manque plus qu'un accord pour construire l'enceinte... sur une zone protégée, et le chantier pourra débuter. Le 'naming' a d'ores et déjà été attribué, puisque le nouvel ouvrage se nommera l'ArenaMRV.

A noter que des ultras du club brésilien sont venus assister à la séance du conseil municipal afin de faire pencher la balance en leur faveur, ce qui a porté ses fruits, puisque la décision a été prise à l'unanimité.