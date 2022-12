Brésil : Abel Ferreira en pole pour remplacer Tite ?

Le Brésil se cherche un nouveau sélectionneur. Alors que la Seleção était grandement attendue lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec un statut de grande favorite, la déception a été immense lors de l'élimination des partenaires de Neymar en quart de finale face à la Croatie. Les hommes de Tite ont perdu lors de la séance des tirs au but (4 TAB à 2) après avoir été accrochés 1 but partout au terme des 120 minutes. Tandis que Neymar s'est montré détruit après cette défaite, Tite avait annoncé sa démission et le Brésil doit maintenant trouver un nouveau sélectionneur. Et d'après un sondage mené par le média UOL Sport, les joueurs du championnat brésilien ayant voté ont décidé de placer leurs espoirs en ... Abel Ferreira !

Abel Ferreira ciblé ?

Ainsi, l'entraîneur de Palmeiras depuis 2020 a été choisi comme le favori des joueurs en vue de remplacer Tite. Bien que des noms comme ceux de Zinédine Zidane, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti ou encore Mauricio Pochettino aient été évoqués, les joueurs du championnat brésilien font confiance à Ferreira. 26 joueurs du championnat brésilien ont été interrogés de manière anonyme et une information de taille s'est dégagée, avec 88% d'entre eux ne voyant aucun problème à ce que le prochain sélectionneur soit un étranger.

Mais ensuite, concernant le choix du futur sélectionneur, c'est bien le Portugais Abel Ferreira qui arrive en tête des suffrages avec 30% des votes. Le Portugais, à la tête de Palmeiras depuis 2020, a déjà gagné deux Copa Libertadores et quatre titres nationaux avec son équipe. Et dans le top 3, pas de Zidane car le deuxième entraîneur le plus plébiscité est Pep Guardiola, avec 26% des voix. Le Catalan arrive devant Fernando Diniz, 22%, et qui est le premier brésilien de ce sondage. Il faudra donc attendre encore avant de connaître le choix de la CBF mais celui de certains joueurs est fait.