Boudjellal et son "rêve fou" de ballon rond

"La Ligue 1, la seule chose qui m’excite"

A la tête depuis 2006 du Rugby Club Toulonnais, à qui il a offert trois titres de champion d’Europe et un bouclier de Brennus, Mourad Boudjellal vient d’en céder la présidence et se cherche désormais un nouveau défi. Et il n’a pas dû aller bien loin pour le trouver. L’ancien patron des éditions Soleil s’est en effet mis en tête de relancer le club de foot local, un Sporting Club de Toulon actuel bon dernier du National et qui ne compte toujours pas la moindre victoire après 18 journées.Une volonté saluée par de nombreux supporters du club de la Rade, qui a quitté l’élite en 1993. "SOS Mourad", pouvait-on notamment lire sur une banderole brandie au stade Bon Rencontre lors du dernier match face au Red Star (0-1). Il faut dire que l’enthousiasme du charismatique Boudjellal est contagieux. Et que l’exemple du RCT inspire à l’optimisme. Même si le football est dans une toute autre galaxie que le rugby, en particulier financièrement."C’est vrai que, dans le rugby, j’ai signé Umaga la première année. Et je ne suis pas certain de signer Lionel Messi la première année, avoue-t-il ainsi à RMC. Mais si je reprends le Sporting, je n’y vais pas pour jouer en National 2, en National 1 ou en Ligue 2. Je veux la Ligue 1, c’est la seule chose qui m’excite." Un "rêve fou" qui rencontre un premier écueil de taille : Claude Joye, l’actionnaire majoritaire du Sporting, n’a aucune intention de céder la main."Je ne suis pas vendeur. Et pour être honnête bout, je trouve quand même «particulier» le fait d’évoquer un sujet qui n’est pas d’actualité…", confirme-t-il à Var Matin. Mais pas de quoi décourager Mourad Boudjellal. Interrogé sur le sujet, l’adjoint aux sports de la mairie de Toulon se dit d’ailleurs favorable à une entente entre les deux hommes. "Claude Joye et Mourad Boudjellal sont deux personnes qui ont fait beaucoup pour le sport varois et qui ont montré un certain savoir-faire. Et des compétences. Des fortes personnalités aussi… À eux de s’entendre", appelle de ses vœux Michel Bonnus dans le quotidien local. Le début d’un long feuilleton ?