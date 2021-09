Bosnie: des supporteurs du Velez Mostar incendient la voiture d'un arbitre de foot

Après ce match disputé à Mostar (sud), interrompu à quelques minutes de la fin après l'irruption sur le terrain de plusieurs dizaines de supporteurs du Velez, l'arbitre Sabrija Topalovic et ses deux assistants sont rentrés vers Sarajevo. Leur vvéhicule a été intercepté dans un tunnel par une autre voiture dans laquelle se trouvaient quatre personnes, a indiqué à l'AFP un responsable policier. "Après avoir endommagé la voiture, ils y ont lancé une torche allumée. Une personne blessée a été hospitalisée à Jablanica", a expliqué ce policier, en ajoutant que les suspects étaient toujours recherchés.

La voiture a entièrement brûlée, selon une photo diffusée par la presse locale. Des supporteurs du Velez sont descendus sur la pelouse à la 82ème minute du match, après un deuxième but qui a scellé la victoire (2-0) de Borac, le champion en titre, et après avoir contesté plusieurs décisions de l'arbitre. Ce genre d'incident est plutôt rare dans le championnat bosnien, même si des arbitres sont parfois accusés de corruption. Fin 2020, deux arbitres et un responsable d'une commission d'arbitrage de la deuxième division, ont été inculpés pour avoir truqué des matches contre des montants allant de 1.500 à 3.500 euros par rencontre.