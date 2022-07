Bordeaux devant le CNOSF le 19 juillet

Le feuilleton autour de l'avenir des Girondins de Bordeaux se poursuit. Après l'organisation d'une "marche pour la survie" organisée samedi à l'initiative des Ultramarines, après l'effort effectué par le président Gérard Lopez qui a avoué avoir injecté 14 millions d'euros pour tenter de sauver le club d'une rétrogradation en National, dix parlementaires ont adressé un courrier à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, afin de réclamer une réaction. C'est Nathalie Delattre, vice-présidente du Sénat et conseillère municipale de la ville, qui a envoyé ledit texte.

Rendez-vous le 19 juillet pour les Girondins

"Nous ne pouvons pas nous y résoudre (à la possible liquidation judiciaire du club, ndlr). Nous ne le pouvons pas, puisqu’il serait profondément injuste qu’un club qui apporte de nombreuses garanties ne puisse être autorisé à intégrer la 2e Division masculine en apportant les correctifs exigés", peut-on notamment lire. Les parlementaires ont également mis en avant l'équipe féminine des Girondins, qui a terminé à la sixième position de la D1 Arkema. "Condamner le club, c’est mettre fin à l’activité d‘une équipe féminine qui compte dans ses rangs plusieurs joueuses internationales"

1/ MESSAGE IMPORTANT : comme beaucoup d'entre vous, nous voulons que le dossier des #Girondins soit jugé sur le fond sans une quelconque intention de nuire au club, à ses prêteurs et à l’actionnaire.

Afin de contester leur rétrogradation en National, les Girondins passeront devant le Comité national olympique et sportif le mardi 19 juillet, explique L'Equipe. Si jamais cette démarche devait aboutir à un échec - le comité exécutif de la FFF pouvant suivre ou non l'avis du CNOSF - il resterait l'alternative de se tourner en direction du tribunal administratif afin d'obtenir gain de cause.

Bordeaux a réuni " les conditions pour évoluer en Ligue 2 "

Ce lundi, dans un long message posté sur son compte Twitter, Bordeaux a par ailleurs demandé à être jugé "comme tous les autres clubs", pointant du doigt le président de la FFF, Noël Le Graët, à propos d'une supposée cessation de paiements. "La FFF a refusé de tenir compte d'un plan de financement avec un avis favorable du Tribunal de commerce le 4 juillet dernier, qui sécurise les 40M€ et assure le budget pour la L2, avec toutes les garanties financières nécessaires. Ce plan, élaboré avec l’ensemble des parties prenantes, a été validé par les commissaires aux comptes, experts-comptables et conciliateurs de justice. La FFF nous reproche une condition préalable à l'entrée en vigueur de cet accord qui n'existe nulle part. Cet accord est parfaitement valable. Tout est prêt pour un début de championnat au 30/07", précise Bordeaux, qui a su réunir "les conditions pour évoluer en Ligue 2" et se battra "jusqu'au bout pour que la justice soit respectée".