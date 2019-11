Bleuets : l’équipe de France renversée par le Brésil en demi-finale / Coupe du Monde U17

Les Bleuets ont souffert en deuxième période

Lihadji a manqué l’immanquable

Tout a très bien débuté. Mais tout a très mal fini pour les Bleuets. Capables de mener de deux buts très tôt dans la rencontre, l'équipe de France a finalement été renversée par le Brésil (2-3), jeudi soir, en demi-finale de la Coupe du Monde U17. Convaincants depuis le début de la compétition, les Bleuets ne décrocheront pas un deuxième titre dans la catégorie, après celui acquis en 2001. Et quitteront peut-être l'Amérique du Sud avec la médaille de bronze,. Maigre consolation.Les garçons de Jean-Claude Giuntini avaient pourtant pris le match par le bon bout. Un bon appel de Kalimuendo dans le dos de la défense et un numéro de soliste de Mbuku ont permis aux Tricolores de faire le break en six minutes avant le premier quart d'heure (7eme, 13eme). Mais ils ont peu à peu perdu le fil, incapables de trouver la maîtrise qu'ils avaient eue face à l'Espagne (1-6) précédent., manquant de mordant en défense pour empêcher Kaio Jorge (62eme) et Veron (76eme) de remettre le Brésil à flot.[caption id="attachment_9557440" align="alignnone" width="753"] Les Bleuets avaient pulvérisé l'Espagne en quart de finale[/caption]Lihadji terriblement maladroit deux minutes plus tard, alors qu'il n'avait qu'à pousser le ballon dans le but vide (78eme), la sélection auriverde a puni les Bleuets en toute fin de rencontre. D'une frappe puissante, Lazaro a trompé Zinga (89eme) et envoyé son pays en finale. Pour l'équipe de France, portée par une génération très talentueuse et spectaculaire dans ce Mondial (19 buts inscrits), la désillusion est grande., à domicile.