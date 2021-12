Bleues - Le Sommer : «Les choix de Diacre ? Pas forcément compris»

Toutes les listes dressées par tous les sélectionneurs du monde sont sujettes à polémiques. Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France féminine, n'a pas fini de faire parler de ses choix, discutables selon de nombreux observateurs. Bien que les Bleues ont réalisé un carton plein lors de leur campagne des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, Corinne Diacre demeure interrogée à chaque conférence de presse sur ses choix. Si Kheira Hamraoui et Aminata Diallo ont manqué le dernier rassemblement en raison de l'agression dont a été victime la première citée, d'autres absences ont fait grand bruit.

Une légende des Bleues

Gaëtane Thiney, exilée depuis cette saison outre-Atlantique à Gotham, n'a par exemple pas du tout apprécié d'être boycottée par la patronne de l'équipe de France. Un sentiment partagé par l'ex-capitaine des Bleues, Amandine Henry. Egalement porteuse du brassard, par parcimonie, Eugénie Le Sommer ne figure plus non plus dans les petits papiers de Corinne Diacre. Une décision "pas forcément comprise" par la principale intéressée. Meilleure buteuse de l'histoire sous le maillot frappé du coq avec ses 86 buts en 175 sélections, l'attaquante lyonnaise affiche pourtant une forme intéressante agrémentée de statistiques séduisantes. Prêtée six mois au Reign FC dans le championnat nord-américain, la célèbre numéro 9 a compilé huit buts et trois passes décisives lors de son bail outre-Atlantique où elle a atteint les demi-finales, barrée aux portes de la finale par Washington.

"L'objectif c'est l'Euro 2022"

Invitée du Super Moscato Show ce mercredi sur les ondes de RMC, Eugénie Le Sommer a avoué qu'elle n'avait "pas forcément compris" les choix de Corinne Diacre avec qui elle n'a plus aucun contact. A ce sujet elle a avoué n'avoir "eu des réponses qu'à travers ce qu'elle (Corinne Diacre, ndlr) a pu dire dans des médias." Fidèle à sa ligne de conduite depuis de nombreux mois, la sélectionneuse de l'équipe de France a encore déclaré ce lundi en conférence de presse effectuer des choix purement sportifs et que "la porte n'est fermée à personne". De retour de prêt à l'Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer n'en démord pas et se battra pour regagner sa place au sein du groupe France. "L'objectif c'est l'Euro (en juillet 2022 en Angleterre, ndlr), je vais vouloir prétendre à chaque sélection et je vais tout faire pour y aller, c'est vraiment mon objectif de cette fin de saison avec l'équipe de France."