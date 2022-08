"Blas est Nantais, vous allez le voir demain", assure Kombouaré

C’est une situation pour le moins cocasse, ou inconfortable (c’est selon), dans laquelle se trouve actuellement Ludovic Blas. En passe d’être recruté par le Losc, le numéro 10 du FC Nantes pourrait jouer vendredi soir son dernier match avec les Canaris… contre son futur club. Une situation qui semble elle un brin agacer Antoine Kombouaré, l’entraîneur nantais, même s’il ne se veut pas trop inquiet pour autant.

"Il m’a dit qu’il avait envie de jouer ce match qu’il était à 100%. Tant que ce n’est pas signé il n’y a rien. Il est Nantais, vous allez le voir demain", a affirmé aux journalistes le technicien de 58 ans. Depuis plusieurs semaines, le nom du milieu offensif tricolore revient avec insistance dans la rubrique transferts concernant le Losc mais, pour l’heure, rien n’est fait. Ce qui est un autre facteur de tension pour Kombouaré et les dirigeants nantais.



🗣 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ : "Ludovic Blas ? Il a envie de jouer ce match et nous aider à le remporter... Il est prêt à faire une grande prestation demain."#FCNLOSC pic.twitter.com/qF1OBCb5TA

— FC Nantes (@FCNantes) August 11, 2022

Une vente à 15 millions, et après ?

"Il est là et bien là même si des contacts sont établis avec Lille, a également dit l’ancien coach du PSG ce jeudi. Si vous me demandez si je veux qu’il reste, il ne part pas. Le bon de sortie ? Je vais finir par dire non. Il y aura une deadline." Antoine Kombouaré n’a pas été plus précis sur ladite "deadline" mais l’on comprend que le cas Ludovic Blas pose question chez le récent vainqueur de la Coupe de France.

Alors que la presse tricolore parle d’un transfert pouvant avoisiner les 15 millions d’euros et survenir ces prochains jours, le FCN n’a pas encore trouvé de remplaçant idoine à l’ancien Guingampais et ce alors qu’il retrouvera les joutes européennes cette saison. Pour rappel, le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain, à 23 heures.