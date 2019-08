Blanc candidat pour la sélection marocaine

Le futur de Laurent Blanc pourrait bien s'écrire de l'autre côté de la Méditerranée. Alors que la sélection marocaine cherche un remplaçant à Hervé Renard, qui a quitté le poste après l'élimination en 8e de finale de la CAN par le Bénin (1-1, 4-1 aux tirs au but), l'ancien entraîneur du PSG et de Bordeaux a été reçu par le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, comme l'annonce le média local Arryadia TV, photos à l'appui.

C'est l'un des derniers espoirs pour le champion du monde 98 de retrouver un poste. En février dernier, il avait déclaré ceci à Téléfoot: "Si je en trouve pas de postes en 2019-2020, bon… on va s'orienter vers autre chose". Vahid Halilhodzic aurait lui aussi été consulté, a annoncé L'Equipe dans son édition de mercredi.

@BlancLaurent has arrived to the Mohamed V aeroport #Casablanca. He is due to have a meeting with the @FRMFOFFICIEL president Fouzi #Lekjaa this Thursday in #Rabat #Morocco @EnMaroc pic.twitter.com/4MaR6UNVJh