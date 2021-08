Birger Meling, une expérience norvégienne au service de Rennes

Birger Meling a parcouru énormément de chemin en un an ! Arrivé à Nîmes en juillet 2020, il a déjà changé de club et s'apprête à découvrir la Ligue Europa Conference sous les couleurs du Stade Rennais. Et ce moment important dans sa carrière, le latéral va le vivre contre la seule équipe qui lui a déjà permis de vivre le frisson des soirées européennes : Rosenborg. Comme un signe du destin, le joueur qui est venu renforcer le couloir gauche du club breton en prévision de la C4 va y retrouver le club où il s'est révélé. C'est à Trondheim que le potentiel de ce gaucher très offensif a été repéré par les Crocos il y a maintenant un an. Dans l'iconique club norvégien, le joueur aux 19 sélections brillait par ses prises d'initiative. Il y a compilé 19 passes décisives et 4 buts en 129 matchs toutes compétitions confondues. Champion de Norvège en 2017 et en 2018, le natif de Stavanger avait franchi le pas en rejoignant l'Hexagone la saison dernière. Et il s'y est parfaitement adapté.

Son expérience aux côtés d'Erling Haaland pourrait aider le Stade Rennais

26 matchs plus tard, ses 2 buts et 3 passes décisives n'ont pas empêché la relégation de Nîmes mais lui ont permis de signer à Rennes contre 3 millions d'euros. Birger Meling a été un des premiers transferts réalisés par un Stade Rennais ambitieux lors du mercato estival. Cela en dit long sur les espoirs placés en lui. Il est le successeur désigné de Faitout Maouassa dont le départ vers l'Allemagne est pressenti. « C'est un joueur très intéressant par sa capacité à animer son couloir offensif durant 90 minutes, mais aussi à bien défendre. Je me souviens du match chez nous où il avait face à lui Jérémy Doku, il s'en était bien sorti », disait de lui Florian Maurice dans le communiqué de presse qui avait officialisé l'arrivée de Biggy au Roazhon Park. Son expérience internationale, notamment aux côtés d'Erling Haaland en sélection, avait aussi été mise en avant par le directeur technique du Stade Rennais. Et il ne semble pas s'être trompé. Le Norvégien a déjà été décisif en Bretagne. C'est lui qui a trouvé la tête de Serhou Guirassy quand Rennes a ouvert le score face à Brest le week-end dernier. Une performance qui a validé ses progrès et sa place de plus en plus importante en Ligue 1. Avant de briller en Ligue Europa Conference ?