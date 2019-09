Beye intègre le staff à Poissy

Parmi les consultants vedette du Canal Football Club sur Canal+, l’ancien joueur de l’OM Habib Beye va intégrer le staff de Laurent Fournier à Poissy en National 2, soit le 4e échelon du football français. Poissy est actuellement 11e de son championnat. Avec comme objectif la montée en National, le club des Yvelines vient également de recruter Mounir Obbadi.

Beye a toujours clamé son désir de devenir un jour entraîneur au plus au haut niveau notamment à l’OM comme il l’avait déclaré au micro du CFC : "Tout le monde sait que l’OM est mon club de cœur. Eh bien, le consultant qui a le plus critiqué l’OM à CANAL+, c’est moi. J’y ai joué quatre ans et je connais très bien le club, je suis légitime. Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille. Mais hors de question de me renier pour obtenir un poste ici ou là."