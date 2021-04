Quelques jours après les cambriolages dont ont été victimes la famille de Marquinhos et celle d'Angel Di Maria, c'est Bernard Tapie et son épouse qui ont été pris pour cibles ce week-end. Comme l'indique BFMTV ce dimanche, le couple a été agressé cette nuit à son domicile de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne.



Le média précise que les époux Tapie dormaient lorsque des individus ont pénétré à l'intérieur de leur domicile. Ces derniers les ont agressés, frappés et ligotés. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille aurait par ailleurs reçu un coup de matraque sur le crâne. Les malfaiteurs ont ensuite quitté les lieux avec quelques bijoux.

Enquête ouverte pour "vol avec violence"



Atteint d'un cancer, Bernard Tapie est resté chez lui une fois les secours arrivés. Sa femme a quant à elle été transportée à l’hôpital, choquée par son agression, mais "sans blessures physiques apparentes". D'après les premières informations rapportées par la police, les voleurs étaient au nombre de quatre. Ils n'ont pas pu être interpellés mais la police judiciaire de Versailles a été saisie et le parquet de Melun a ouvert une enquête pour vol avec violence.