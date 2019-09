Berbatov annonce sa retraite

Sans club depuis un an et demi, Dimitar Berbatov a confirmé la fin de sa carrière de footballeur, à 38 ans. L’attaquant bulgare, qui a notamment évolué à Leverkusen (2001-2006), Tottenham (2006-2008) et Manchester United (2008-2012), passe actuellement ses diplômes d’entraîneur.

"Je le fais à ma façon. En ce jour spécial pour moi (il a inscrit un triplé lors de MU-Liverpool le 19e septembre 2010, ndlr), j’ai décidé de partager ça avec vous. J’avais préparé un message il y a un bon moment, mais je ne l’ai pas publié, je ne sais pas pourquoi. Je sais que certains d’entre vous pensaient que j’étais déjà à la retraite, mais j’ai essayé de trouver un club l’an dernier. Cela n’a pas marché. On m’a dit de communiquer, donc voilà mon message d’adieu !", a lancé le joueur formé au CSKA Sofia.

Après un passage à Monaco, en 2014-2015, "Berba" a évolué une saison au Paok et quelques mois aux Kerala Blasters, en Inde.