Benzema réveille le Real !

Si ça continue comme ça, on ne va pas s’ennuyer cette saison avec le Real Madrid. Après avoir perdu contre le Bayern (1-3), contre Arsenal (2-3), face à l’Atletico (3-7) puis devant Tottenham (0-1), voilà que les hommes de Zinedine Zidane battent le Fenerbahçe (5-3) ! Les résultats parlent d’eux-mêmes : le potentiel offensif, même s’il ne s’exprime pas encore à plein, est formidable, mais il y a un sérieux problème en défense. Au lendemain de la défaite face à Tottenham en demi-finales de cette Audi Cup, les Madrilènes affrontaient les Turcs dans le match pour la troisième place.

Et sans Sergio Ramos en charnière, sans Luka Modric aussi laissé sur le banc (et entré en fin de partie), le match a donc été un festival dans tous les sens. Surtout pour Karim Benzema, auteur d’un triplé et qui aurait pu marquer encore plus. C’est le Fener qui a ouvert la marque dès la sixième minute, Keylor Navas sauvant le 2-0 dans la foulée (9e). Benzema a vite égalisé (1-1, 12e), manquant une autre occasion deux minutes plus tard (14e). Pas la suivante, juste avant la demi-heure de jeu (2-1, 27e). Puis le Français a encore buté sur le gardien (33e), laissant Nabil Dirar ramener le score à 2-2 (34e) et se rattraper de sa bouderie de la veille contre le Bayern. Excédé par les sifflets de ses supporters, il avait mis le ballon en touche et voulu quitter le terrain…

Juste avant la mi-temps, Keylor Navas a encore été sollicité par Muriqi (38e), et si Benzema a ajouté son troisième but au retour des vestiaires (3-2, 53e), il a enchaîné ensuite sa spéciale du jour : une occasion (58e) suivie d’une égalisation adverse (3-3, 59e). Nacho (4-3, 62e) puis Mariano Diaz (5-3, 79e), sur le départ mais qui aurait pu s’adjuger un doublé en dix minutes après une ultime double opportunité (88e), ont finalement offert au Real la première victoire de sa préparation. Ouf ! Eden Hazard, titulaire et qui n’a joué que la première période, a encore été peu impactant. A l'inverse de Marcelo, lui aussi lancé d’entrée et qui, à nouveau, a été en vue.