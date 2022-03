Bénin : Un sélectionneur intérimaire nommé

Quelques mois après la fin du contrat de Michel Dussuyer, les dirigeants du football béninois viennent de lui trouver un remplaçant. Il s'agit de Moussa Latoundji, précédemment adjoint du technicien français. Il a été nommé sélectionneur intérimaire jusqu'à la nomination d'un titulaire. Pour l'heure, le technicien béninois aura la lourde charge d'asseoir une équipe béninoise compétitive. Du haut de ses 43 printemps et fort de ses nombreuses années d'expérience, l'ancien joueur des Dragons FC de l'Ouémé au Bénin et de Energie Cottbus en Allemagne va conduire les Écureuils du Bénin à un mini-tournoi en Turquie, dans le cadre de la prochaine date FIFA. Pour répondre à ce rendez-vous, le nouveau sélectionneur national intérimaire est attendu pour rendre la liste des joueurs qu'il a choisis le 11 mars prochain.

Après l'étape de la Turquie, les Écureuils vont aborder avec sérénité les éliminatoires de la CAN 2023 avec des adversaires non encore connus. Au cas où le technicien béninois ferait forte sensation, il pourrait être confirmé patron de l'encadrement technique des Écureuils. Le nouvel objectif des dirigeants du football béninois est la qualification quel qu'en soit le prix pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, ceci après avoir manqué à quelques cheveux près le rendez-vous du Cameroun en janvier dernier.