Le sélectionneur du Bénin, Moussa Latoundji, vient de publier la liste des 23 joueurs retenus pour les matchs amicaux du mois de septembre. Rassemblés au Maroc, ceux qui s'appellent encore les Écureuils affronteront la Mauritanie le 24 septembre et Madagascar trois jours plus tard. Si la liste comprend une bonne partie des habitués de la sélection, il est à remarquer le retour du capitaine Stéphane Sessegnon, dont la dernière sélection remontait à mars 2021. Le néo-joueur de Sirens FC à Malte, âgé de 38 ans, reviendra avec toute son expérience afin de guider ses jeunes coéquipiers, parmi lesquels quatre sont issus du championnat local.



En course pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, les Écureuils sont mal partis dans la poule L avec 0 point en deux sorties. Ces deux matchs serviront pour Moussa Latoundji à tester de nouveaux joueurs, revoir certains automatismes afin de corriger des imperfections au besoin et préparer l'équipe pour la suite des éliminatoires prévue pour le printemps 2023.