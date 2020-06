Sous contrat avec le Sporting club de Toulon (National 2) en France jusqu'en juin 2021, Mama Séïbou, le milieu de terrain béninois, rêve grand. Dans un entretien qu'il nous a accordé, le natif de Parakou revient sur ses débuts avec les Écureuils du Bénin, sa saison annulée avec à la clef la relégation de son club sans oublier de se projeter sur le futur. Entretien.



Mama, comment vis-tu cette période de pandémie ?

Pas facile mais je m'adapte. En tant que joueur, on ne peut que vivre mal un tel moment. Un moment où vous vivez comme dans une prison. Tout est aux arrêts et vraiment, c'est pénible.



Avec Toulon, à cause de la situation de pandémie, la relégation est consommée. Comment l'as tu accueilli ?

Très mal. Car, faire une montée et l’année suivante être relégué, cela fait très mal.



Comment envisages-tu la suite ?

Pour le moment, je continue par travailler très dur dans l'espoir qu'un grand club s'intéresse à moi. Je suis convaincu que j'ai les qualités nécessaires pour évoluer dans un top club. Avec la persévérance et un peu de chance, j'y arriverai. C'est sûr...



As-tu déjà des contacts pour la saison prochaine ?

Pour le moment, je n'en ai eu aucun. On verra bien dans les prochains mois. Je suis serein.



Parle-nous un peu de ton histoire avec les Écureuils du Bénin...

J’ai commencé en équipe nationale d’abord avec les catégories d'âges. J'ai gravi les échelons avec le travail et toute la ténacité. Devenu cadet, je suis ensuite passé en junior puis actuellement je fais mes armes avec les séniors. C'est un grand plaisir de défendre les couleurs de sa nation. C'est une fierté pour moi et j’aimerais bien aller plus loin lors des prochaines éditions de la CAN avec mon pays et pourquoi pas un jour être champion d’Afrique et aller à la Coupe du monde. Tout est possible, il suffit juste d'y croire et de travailler pour l'atteinte de ce objectif.



Que retenir de ton parcours ?

Je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin. En m'y mettant davantage, ça ira encore plus un de ces jours inch'Allah.



Quels sont les atouts de Mama ?

Mes atouts sont la rigueur dans le travail et le sérieux dont je fais montre à chaque instant que l'occasion m'est donnée.



En cette période de crise sanitaire, quels conseils as-tu pour tes fans ?

Ce n'est pas une période facile mais il faut que chacun prenne soin de lui en respectant les gestes barrières. Prendre soin de soi, c'est se sauver et sauver son entourage. Ce moment aussi passera. Je vous remercie pour l'attention.