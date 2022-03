Bénin : Quatre nouveaux dans la liste du mois de mars

Moussa Latoundji apporte sa touche. Ex-adjoint de Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin par intérim a ouvert les portes de l'équipe à Tosin Aiyegun, attaquant natif du Nigeria auteur de 3 buts cette saison avec le FC Zurich (photo), et Tidjani Mohamed, défenseur du FK Teplice, club de première division tchèque. Pour Latoundji, l'objectif est de jauger le niveau des nouveaux appelés avant le début des éliminatoires de la CAN 2023, raison pour laquelle certains cadres comme Jordan Adéoti, Mickaël Poté et Cedric Hountondji ont été laissés au repos.

Jeune attaquant de 19 ans évoluant avec les U19 de la Juventus Turin, Josué Tchibozo fait aussi son entrée. La quatrième nouvelle arrivée a nom Guillaume Agbégninou. Evoluant l'ASVO dans l'élite béninoise, il fait partie des gardiens de but locaux promis a un bel avenir. En Turquie, les Ecureuils joueuront le Togo, le Liberia et le Soudan. Le cahier de charges du sélectionneur national par interim du Bénin est de conduire l'equipe à ce challenge "Antalya Cup 2022" qui sert de préparation aux équipes participantes.