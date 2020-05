Benedetto préfère Alario à Icardi pour l'Argentine

Dario Benedetto a découvert l'Europe du football cette saison après son arrivée à l'OM en provenance de Boca Juniors l'été dernier. L'international argentin a eu la joie de représenter son pays à cinq reprises sans toutefois parvenir à faire la différence devant le but et il sait bien que la concurrence, surtout en attaque, est complexe. Il a parlé de ses modèles et des attaquants, qui selon lui, doivent jouer avec la sélection au micro de Tyc Sports.

Suarez, la référence pour Benedetto

« En tant qu'attaquant, je regarde toujours Luis Suarez, c'est le joueur le plus complet qui soit. Parmi les Argentins, j'aime toujours Kun Agüero. Même si beaucoup dans notre pays ne sont pas d'accord avec sa convocation en équipe nationale, je vais quand même dire qu'il est l'un des meilleurs attaquants que nous ayons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne me vois pas dans l'équipe nationale, je ne me vois pas dans les plans de (Lionel) Scaloni. Je n'ai pas joué mes meilleurs matchs dans les matchs amicaux et lors des qualifications, je n'ai pas marqué un seul but. Je suis conscient et réaliste. Chaque fois qu'on me demande qui sont les attaquants devant être appelés, je cite ces trois-là : (Sergio) Agüero, Lautaro (Martínez) et (Lucas) Alario », a jugé Benedetto. Et donc pas de Mauro Icardi...