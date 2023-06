Belmadi encense Aouar avant ses débuts avec l’Algérie

Djamel Belmadi va pouvoir compter sur un renfort de poids. Déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en Côte d’Ivoire, l’Algérie affronte l’Ouganda pour la cinquième journée des qualifications, puis la Tunisie en match amical quelques jours plus tard. Pour ce rassemblement, le sélectionneur a décidé de convoquer Houssem Aouar. Celui qui compte une sélection avec l’Equipe de France a décidé il y a quelques mois de représenter les Fennecs. Il devrait donc faire ses débuts avec les coéquipiers de Riyad Mahrez. Interrogé à ce sujet, Djamel Belmadi n’a pas tari d’éloges sur son milieu de terrain, en fin de contrat avec l’OL et sur le départ.

« Je pense qu’on aura la vraie version d’Aouar en septembre ou octobre »

« Aouar, on en a beaucoup parlé déjà. Il a un manque de temps de jeu évident mais j'ai pensé qu'il serait important de le faire venir dès à présent pour gagner du temps dans son adaptation. Il avait lui aussi cette envie de nous rejoindre. Je suis content qu'Aouar puisse aller voir autre chose, un autre championnat, mais je pense qu'on aura la vraie version d'Houssem Aouar en septembre ou octobre, c'est-à-dire un joueur de niveau mondial. On ne sait pas si Mourinho restera le coach d'Aouar mais si c'est le cas... plus besoin de le présenter. C'est un joueur avec un immense potentiel, je ne vois pas pourquoi il ne repartirait pas de plus belle. »