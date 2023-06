Belgique : Thibaut Courtois allume Domenico Tedesco, ambiance de feu chez les Diables Rouges

Ambiance bouillante du côté de la sélection belge. Thibaut Courtois a été écarté lundi de sa sélection après qu'il aurait refusé de se présenter au centre d'entraînement de la Tubize dimanche soir en vue du match face à l'Estonie. Le portier du Real Madrid aurait peu goûté au partage de brassard de capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne. Car c'est Romelu Lukaku qui a porté le brassard face à l'Autriche et Courtois devait l'avoir face à l'Estonie. Mais le gardien belge n'a pas aimé ce partage et il a donc refusé de se présenter au centre d'entraînement. Il a été écarté de l'entraînement et du déplacement en Estonie mais son sélectionneur Domenico Tedesco s'est dit choqué de son comportement. Sauf que l'ancien gardien de Chelsea a pris la parole sur ses réseaux sociaux et il a tenu à rétablir sa vérité en allumant son sélectionneur.

Courtois prend la parole

"Cet après-midi, j'ai été surpris d'entendre la conférence de presse du sélectionneur dans laquelle il a donné un compte rendu partiel et subjectif d'une conversation privée que nous avons eue après le match contre l'Autriche. Je tiens à préciser que ce n'est ni la première ni la dernière fois que je parle à un entraîneur de questions liées au vestiaire, mais c'est la première fois que quelqu'un décide de le rendre public. Je suis profondément déçu, mais je tiens à préciser que les commentaires de l'entraîneur ne correspondent pas à la réalité", a écrit Courtois sur ses réseaux, très déçu de l'attitude de son sélectionneur, avec qui le courant semble ne pas passer...