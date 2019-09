Belgique: Sans Nasri ni Kompany, Anderlecht bat le Standard

Il aura fallu un derby contre le standard de Liège pour qu'Anderlecht lance sa saison.

Privés de Samir Nasri et Vincent Kompany, les Mauves, avec Nacer Chadli comme capitaine, ont lancé leur saison en s'imposant 1-0, grâce à un but d'Alexis Saelemaekers. C'est le premier succès cette saison en championnat pour le club de Bruxelles, ce qui lui permet de remonter à la 13e place du classement. En face, le Standard de Liège est toujours leader après 6 journées, et manque une bonne occasion de creuser l'écart.