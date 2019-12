Belgique : Samir Nasri à Anderlecht, ça donne quoi ?

Pour le moment, le pari est raté pour Samir Nasri. Libre cet été, après la fin de son contrat avec West Ham, le Français avait en effet choisi de rejoindre la Belgique et le club d'Anderlecht, entraîné par Vincent Kompany, son ancien coéquipier du côté de Manchester City. « L’argent n’est pas le centre des priorités. Je suis très content d’être ici et de faire partie du projet qui m’a été proposé. Ce sera un rôle un peu différent car je devrai servir d’exemple et apporter mon expérience à un groupe talentueux », confiait-il alors, lors de sa présentation avec les Mauves. Malheureusement, quelques mois plus tard, la situation est un peu compliquée.

L'expérience Kompany a tourné court

En effet, malgré un recrutement intéressant cet été, avec notamment les arrivées de Kemar Roofe, Landry Dimata et les prêts de Philippe Sandler (Manchester City) et Nacer Chadli, Anderlecht a connu un début de saison galère. Les médias belges parlants même de l'équipe « la plus faible depuis plus de 50 ans » pour le RCSA. Des résultats qui ont rapidement poussé les dirigeants du club a appelé Frank Vercauteren à la rescousse début octobre en tant qu'entraîneur, Kompany restant manager et joueur. En effet, avant de se déplacer à Antwerp ce vendredi (20h30), les Mauves sont seulement 10emes, avec 26 points et 23 longueurs de retard sur Bruges, l'actuel leader.

Explication avec les supporters et blessure pour Nasri

Dans la tempête, Nasri s'est comporté en leader en allant notamment parler à ses supporters. « Ce qu'ils m'ont dit ? Que ce n'était pas normal de faire 0-0 contre Beveren, qu'ils commencent à en avoir marre. Et je leur ai répondu que je les comprenais et que c'était la vérité. J'ai 32 ans, les sifflets, je connais et j'accepte. J'ai joué dans des grands clubs et je sais ce qu'est la pression. Mais on a des gars de 17 ans, 18 ans, qui vivent leur première saison professionnelle. Si l'équipe n'était composée que de gars comme moi, pas de problèmes, sifflez. Mais les jeunes donnent tout, il faut les protéger », expliquait-il en zone mixte, fin septembre. Depuis, le Français s'est blessé aux ischio-jambiers en octobre et ne devrait retrouver les terrains qu'en 2020...