Belgique : Martinez optimiste pour le futur d'Hazard

"2021 sera son année", clame Martinez

Eden Hazard connaît une période compliquée depuis le début de la saison et, plus largement, depuis son transfert au Real Madrid, à l'été 2019. Arrivé en provenance de Chelsea pour la somme de 115 millions d'euros, le joueur âgé de 29 ans est souvent absent en raison des nombreuses blessures subies. Revenu dans le groupe du club merengue à l'occasion du match face à, remporté par l'équipe de Zinédine Zidane (2-0), le 23 décembre dernier, il n'avait pas participé à la rencontre. Toutefois, il pourrait bénéficier de temps de jeu, face à Elche, mercredi soir en Liga (21 h30).Son sélectionneur avec la Belgique, Roberto Martinez, n'a pas tari d'éloges à son sujet, au cours d'un entretien pour VTM.a-t-il exprimé au sujet du natif de La Louvière. L'esprit dirigé vers le prochain Euro, l'Espagnol a ensuite affirmé :Dans le groupe B, la Belgique sera accompagnée du Danemark, de la Finlande et de la Russie pour la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet prochain.