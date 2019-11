Belgique: Les stats folles de Lukaku

Plus que jamais meilleur marqueur de l’histoire des Diables Rouges a encore un peu plus amélioré ses statistiques, samedi, grâce à la victoire ramenée de Russie (1-4). L’attaquant de l’Inter Milan a en effet clôturé la marque, inscrivant à cette occasion son 52e but en 84 sélections.

Mais les chiffres sont encore plus impressionnants si l’on se limite aux quatre dernières années puisque l’ancien Red Devil affiche pas moins de 41 buts sur ses 42 dernières sélections depuis 2016.