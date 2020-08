Belgique : Le fils d'Anelka s'entraîne avec les U13 d'Anderlecht

Ces derniers jours, Nicolas Anelka a beaucoup fait parler de lui dans le documentaire à son sujet diffusé par Netlix, "Anelka : l'incompris". L'ancien attaquant des Bleus est notamment revenu sur l'image véhiculée auprès du grand public, et sur la Coupe du Monde 2010 disputée par les Bleus en Afrique du sud, parlant de son fameux échange avec Raymond Domenech à la mi-temps du match entre la France et le Mexique.



"Je suis rentré frustré dans le vestiaire. (...) Tout à coup, le coach entre et sort mon nom. Quand il sort mon nom, avec toute la frustration qu'il y avait avant, c'est parti. C'est sorti parce que je n'admets pas que tu sortes mon nom comme si j'étais le fautif, comme si j'étais presque l'ennemi public numéro un, comme si c'était de ma faute en fait", a-t-il notamment commenté sur l'incident.

Un futur à Anderlecht pour Kaïs Anelka ?

Père de trois enfants sur le plan de la vie privée, Kaïs, Kahil et Lina, Anelka pourrait voir le premier suivre une partie de son chemin."Le garçon aurait laissé une bonne impression au staff et pourrait signer bientôt en faveur des Mauves. Le club devrait prendre une décision prochainement", indique la source.