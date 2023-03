Belgique : Kévin De Bruyne ne prévoit pas de prendre sa retraite internationale

C'est une génération belge pleine de talent, mais qui ne parvient pas à gagner en sélection. Éliminés dès les phases de poule lors de la dernière Coupe du Monde, une page semble se tourner chez les Diables Rouges.

Mais pas de quoi dégoûter Kévin De Bruyne de l'équipe de Belgique. Interrogé par RTL Sport, le milieu de terrain de Manchester City a tenu à rassurer ses supporters. "Je n’ai pas pensé à arrêter avec l’équipe nationale. Pas du tout. Mais, c’est vrai que j’ai presque 32 ans. C’est un peu différent, mais je pense que je peux encore donner quelque chose et je veux laisser l’équipe dans un bon moment. Ainsi qu’aider les jeunes afin qu’ils puissent être là à tout moment. Je me sens bien, peut-être que dans deux ans j’arrêterai, mais je n’y pense pas vraiment et c’est difficile de le dire en ce moment".

Le nouveau capitaine des Diables Rouges

Malgré une Coupe du Monde où Kévin De Bruyne a fait beaucoup parlé au niveau de son langage corporel sur le terrain, il a obtenu la confiance de son nouveau sélectionneur dans le rôle de capitaine. Après la retraite internationale d'Eden Hazard, Domenico Tedesco a donc choisi le joueur formé à Genk, plutôt que Romelu Lukaku, lui aussi pressenti.