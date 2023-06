Belgique : Courtois a refusé de se présenter au centre d'entraînement après avoir été vexé par son sélectionneur

Thibaut Courtois l'a eu mauvaise et a décidé de se "venger" à sa manière. Le gardien du Real Madrid et de la Belgique a refusé de se présenter au centre d'entraînement de Tubize, où les Diables Rouges s'entraînent en vue de leur match face à l'Estonie comptant pour les qualifications à l'Euro 2024. Il se trouve, comme l'explique le média Het Laatste Nieuws, repris par la Dernière Heure, que Courtois n'a pas daigné se présenter au centre d'entraînement des Belges dimanche soir après avoir été vexé par son sélectionneur Domenico Tedesco. La raison étant que le portier du Real Madrid n'a pas goûté au partage du capitanat. En l'absence de Kevin De Bruyne, touché lors de la finale de la Ligue des Champions avec Manchester City, Tedesco a décidé de partager le brassard entre Romelu Lukaku et Thibaut Courtois.

Courtois vexé

L'attaquant des Belges a donc porté le brassard face à l'Autriche et Tedesco a promis de le donner à Courtois lors du match face à l'Estonie mardi. Sauf que le portier des Merengue n'a pas apprécié ce partage du brassard, décidant ainsi de ne pas se présenter à la Tubize. De ce fait, Courtois ne participera pas à l'entraînement des Diables Rouges et il ne prendra pas part au déplacement en Estonie, comme l'a précisé la fédération belge de football a précisé à l'agence de presse Belga.